Взрослым детям погибших участников СВО планируют предоставлять выплаты

В России собираются распространить выплаты за гибель участников СВО на их совершеннолетних детей. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минобороны РФ.

Взрослых детей военнослужащих, погибших в зоне СВО, хотят включить в число получателей выплаты, если нет иных членов семьи.

Сейчас право на единовременную, страховую, социальную и ежемесячную материальную поддержку от государства имеют право овдовевшие супруги погибших, а также дети до 18 лет (либо старше 18, если они стали инвалидами до совершеннолетия) и студенты-очники до 23 лет.

При отсутствии у бойца членов семьи единовременную выплату могут получить его полнородные и неполнородные братья и сестры.

Предложение распространить выплаты на взрослых детей погибших озвучивалось неоднократно. В январе 2024 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблему легко решить.