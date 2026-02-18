В 2025 году более 290 семей вызывали социальных нянь

В 2025 году в Пензенской области более 290 семей, в которых воспитываются 324 ребенка, воспользовались услугами социальных нянь.

На бесплатную помощь могут рассчитывать матери-одиночки с малышами в возрасте до 3 лет, многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида или детей-погодков, семьи участников СВО и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Заявки принимает ресурсный центр социального обслуживания населения по телефонам: 8 (8412) 20-08-08; 8 (800) 234-49-73.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что услуга, предоставляемая во всех муниципальных образованиях региона чуть более полугода, оказалась очень востребованной, поэтому решено расширять формат.

«С завтрашнего дня на базе дневного отделения областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в Пензе и в кузнецком филиале можно будет получить услуги социальной няни на полустационаре, продолжительностью до 4 часов. Думаю, это будет особенно удобно для работающих родителей и мам-студенток», - пояснил глава региона.

Там же заработает «Школа молодых родителей» для тех, кто ждет ребенка или воспитывает детей в возрасте до 3 лет.