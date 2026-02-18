Загсы изменили графики из-за желающих пожениться 26.02.2026

Общество

Загсы изменили графики из-за желающих пожениться 26.02.2026
В Пензенской области территориальные отделы ЗАГС будут закрыты 19 февраля из-за желающих заключить брак 26-го числа, сообщили в министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Обычно в загсах неприемный день - последний четверг месяца. В феврале это 26-е число.

График пришлось менять из-за производственной необходимости - многочисленных обращений граждан. Неприемный день перенесли на 19 февраля.

«Многие пары желают зарегистрировать брак именно 26.02.2026: дата считается особенно красивой и запоминающейся, что делает ее популярной для проведения торжественных церемоний», - пояснили в минтруде.

14 февраля, в День всех влюбленных, в Пензенской области было заключено 66 браков.

