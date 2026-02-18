Отключения света в Пензе 19 февраля: список адресов

В четверг, 19 февраля, в Пензе в части домов на Шуисте, в Заре, на ул. Гагарина в Заводском районе и ул. Локтионова в Междуречье отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Чапаева, 91, 93, 121, 123.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четная); ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20; ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/ул. Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чаадаева, 27а; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/ул. Пойменная, 6/2;

- ул. Абрикосовая, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, з/у 10, стр. 21; ул. Ежевичная, 5-11 (нечетные), 12-16, стр. 22; ул. Киселевой, 8; Заря-2, мкр. № 11, стр. 51; ул. Персиковая, 3, 4, 6-11, 13, 15;

- ул. Локтионова, 14, 16, 18.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Гагарина, 14, 16.