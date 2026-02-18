Маршрутки № 88т планируют пустить в Пензе в марте

Маршрут № 88т (от ГПЗ-24 до аэропорта) намерены вернуть пензенцам весной. Об этом рассказали в Центре управления регионом.

Автобусы малого класса исчезли с улиц в июле 2025 года. Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», от перевозчика поступило заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства.

Горожане неоднократно говорили о необходимости вернуть транспорт и получали стандартный ответ: вопрос взят в работу. Теперь решение принято.

«Возобновление перевозок по автобусному маршруту № 88т «ГПЗ-24 - Аэропорт» планируется осуществить в марте текущего года», - сообщили в ЦУРе со ссылкой на областной минстрой.

Он уточнил, что о дате начала движения и расписании жителей Пензы проинформируют дополнительно.