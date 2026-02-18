4 марта в Пензенской области проведут проверку систем оповещения

4 марта в Пензенской области проведут проверку систем оповещения
В Пензенской области на среду, 4 марта, запланирована комплексная проверка систем оповещения населения.

Электросирены и громкоговорители запустят с 10:00 до 11:00.

Также сообщение о тестировании систем оповещения пройдет в эфире телеканалов и радиостанций, через приложение «МЧС России» и по СМС-рассылке.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радиоприемник и прослушать передаваемую информацию», - пояснили в администрации Пензы.

Тестирование систем оповещения проводится дважды в год - в марте и октябре. Предыдущая проверка состоялась 1 октября.

