Составлен перечень опасных видов чужеродных растений

В Пензенской области готовятся утвердить перечень опасных видов чужеродных растений, которые должны уничтожаться на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

Проект соответствующего постановления председателя правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В списке 12 видов:

- борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi);

- золотарник гигантский (Solidago gigantea);

- золотарник канадский (Solidago canadensis);

- клен ясенелистный (Acer negundo);

- лох узколистный (Elaeagnus angustifolia);

- люпин многолистный (Lupinus polyphyllus);

- недотрога железконосная (Impatiens glandulifera);

- робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia);

- элодея канадская (Elodea canadensis);

- эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata);

- ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica);

- ячмень гривастый (Hordeum jubatum).

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 марта. Для его исполнения не потребуется дополнительное финансирование из регионального бюджета.