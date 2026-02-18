Составлен перечень опасных видов чужеродных растений

В Пензенской области готовятся утвердить перечень опасных видов чужеродных растений, которые должны уничтожаться на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.
Проект соответствующего постановления председателя правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В списке 12 видов:
- борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi);
- золотарник гигантский (Solidago gigantea);
- золотарник канадский (Solidago canadensis);
- клен ясенелистный (Acer negundo);
- лох узколистный (Elaeagnus angustifolia);
- люпин многолистный (Lupinus polyphyllus);
- недотрога железконосная (Impatiens glandulifera);
- робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia);
- элодея канадская (Elodea canadensis);
- эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata);
- ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica);
- ячмень гривастый (Hordeum jubatum).
В случае принятия постановление вступит в силу с 1 марта. Для его исполнения не потребуется дополнительное финансирование из регионального бюджета.