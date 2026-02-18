С 15 марта начнется прием заявок на путевки в лагерь «Приморский»

С 15 марта в Пензенской области начнется прием заявок на получение бесплатных путевок в лагерь «Приморский», расположенный в Краснодарском крае.

В региональном минобре уточнили, что заявления могут подать родители детей (6-17 лет) погибших участников СВО.

Прием продлится до 15 июля.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года лагерь «Приморский» стал государственным автономным учреждением Пензенской области.

Речь о смене статуса лагеря «Приморский» и санатория «Тарханы» (Пятигорск) шла еще в 2024 году. «Это не позволит больше никому и никогда протянуть туда руки и их куда-то продать на сторону, обанкротить или что-то с ними сделать», - подчеркнул тогда губернатор Олег Мельниченко.