На КПД освятили кресты и купола строящегося храма

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Рылеева в Пензе (микрорайон КПД).
На богослужении присутствовали чиновники, предприниматели, представители духовенства, общественных организаций и местные жители.
«Уверен, что в ближайшее время мы вместе с вами совершим здесь первое богослужение», - обратился митрополит к собравшимся.
Закладка храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского состоялась 22 июня 2025 года. Пока он временный, площадью примерно 80 квадратных метров и вместимостью около 100 человек. Внутреннюю отделку планируют завершить к маю 2026 года.
«В дальнейшем на этом месте планируется построить комплекс, который будет включать в себя каменный храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, духовно-просветительский центр и часовню-памятник в честь погибших воинов», - сообщили в Пензенской епархии.
Фото Ильи Школина.
