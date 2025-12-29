На КПД освятили кресты и купола строящегося храма

29.12.2025 | 08:19

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Рылеева в Пензе (микрорайон КПД).

На богослужении присутствовали чиновники, предприниматели, представители духовенства, общественных организаций и местные жители.

«Уверен, что в ближайшее время мы вместе с вами совершим здесь первое богослужение», - обратился митрополит к собравшимся.

Закладка храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского состоялась 22 июня 2025 года. Пока он временный, площадью примерно 80 квадратных метров и вместимостью около 100 человек. Внутреннюю отделку планируют завершить к маю 2026 года.

«В дальнейшем на этом месте планируется построить комплекс, который будет включать в себя каменный храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, духовно-просветительский центр и часовню-памятник в честь погибших воинов», - сообщили в Пензенской епархии.

Фото Ильи Школина.