Общество

На КПД освятили кресты и купола строящегося храма

Печать
Telegram

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Рылеева в Пензе (микрорайон КПД).

На богослужении присутствовали чиновники, предприниматели, представители духовенства, общественных организаций и местные жители.

«Уверен, что в ближайшее время мы вместе с вами совершим здесь первое богослужение», - обратился митрополит к собравшимся.

Закладка храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского состоялась 22 июня 2025 года. Пока он временный, площадью примерно 80 квадратных метров и вместимостью около 100 человек. Внутреннюю отделку планируют завершить к маю 2026 года.

«В дальнейшем на этом месте планируется построить комплекс, который будет включать в себя каменный храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, духовно-просветительский центр и часовню-памятник в честь погибших воинов», - сообщили в Пензенской епархии.

Фото Ильи Школина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото Пензенской епархии
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети