Отлов бездомных собак: в Пензе продолжается поиск подрядчика

09.01.2025 | 12:31

Управление ЖКХ г. Пензы продолжает искать подрядчика, который занялся бы отловом безнадзорных животных на территории города в 2025 году.

Аналогичный аукцион проводился на портале госзакупок с 17 по 24 декабря, однако его признали несостоявшимся, так как ни одной заявки не поступило.

27-го числа стартовала новая процедура, которая завершится 17 января. Начальная (максимальная) цена контракта снизилась с 6 994 100 рублей до 4 911 417.

Расценки на услуги поднялись по сравнению с предыдущим годом, но не изменились по сравнению с последним (несостоявшимся) аукционом.

Их средняя стоимость в расчете на 1 особь такова:

- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 810 рублей (в 2024-м было 593 рубля),

- транспортировка - 388 рублей (было 333),

- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки (было 196),

- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей,

- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей (было 2 048), женской - 3 167 (2 976),

- учет - 16,20 рубля,

- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля (было 54),

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;

- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей (было 433),

- умерщвление - 536 рублей (было 461),

- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля (было 441).

Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти будет обходиться в 232 рубля в сутки.

От пензенцев из разных микрорайонах города, а также жителей области в целом регулярно поступают жалобы на нападение бездомных собак, суды взыскивают крупные суммы в пользу пострадавших.