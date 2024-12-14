Сетевое издание|18+|Суббота|14 дек 2024|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Роскачестве посоветовали, как правильно выбрать сладкий подарок

Печать
Telegram

В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок. Главное - на упаковке должно быть указано, что продукция предназначена для детского питания.

Пометка означает, что сладости из набора соответствуют более жестким требованиям безопасности, которые предъявляются к детским товарам.

«Производители могут использовать маркетинговые уловки для повышения продаж. Стоит помнить, что использование слов «детский», а также ассоциирующихся с детьми, например «малыш», «для дочек и сыночков», и наличие игрушки в комплекте не означают, что продукт предназначен для детей», - подчеркнули в Роскачестве.

По словам специалистов, на наборе сладостей требуется указывать массу нетто, состав, пищевую ценность, наименование и место нахождения изготовителя, срок годности, условия хранения и дату изготовления.

Лучше брать те наборы, дата изготовления которых близка к дню покупки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

«Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора», - отметили специалисты.

Родителям посоветовали избегать наборов сладостей с ядрами абрикосовой косточки и арахисом. Это продукты, которые могут вызвать аллергию. Также нежелательно приобретать подарок с карамелью, леденцами (они очень вредны для зубов), конфетами, содержащими алкоголь (более 0,5% этанола).

В составе сладостей не допускается присутствие усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, идентичных натуральным ароматизаторов, гидрогенизированных масел и жиров, натурального кофе.

Игрушка помещается в отдельную упаковку. В ней не должно быть натурального меха и кожи (являются сильными аллергенами), стекла, бьющихся материалов, мелких деталей.

«Сладкие подарки нужно хранить при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается таким налетом. Поэтому «седина» - верный признак того, что шоколад настоящий», - предупредили в Роскачестве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте