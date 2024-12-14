В Роскачестве посоветовали, как правильно выбрать сладкий подарок

14.12.2024 | 11:44

В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок. Главное - на упаковке должно быть указано, что продукция предназначена для детского питания.

Пометка означает, что сладости из набора соответствуют более жестким требованиям безопасности, которые предъявляются к детским товарам.

«Производители могут использовать маркетинговые уловки для повышения продаж. Стоит помнить, что использование слов «детский», а также ассоциирующихся с детьми, например «малыш», «для дочек и сыночков», и наличие игрушки в комплекте не означают, что продукт предназначен для детей», - подчеркнули в Роскачестве.

По словам специалистов, на наборе сладостей требуется указывать массу нетто, состав, пищевую ценность, наименование и место нахождения изготовителя, срок годности, условия хранения и дату изготовления.

Лучше брать те наборы, дата изготовления которых близка к дню покупки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

«Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора», - отметили специалисты.

Родителям посоветовали избегать наборов сладостей с ядрами абрикосовой косточки и арахисом. Это продукты, которые могут вызвать аллергию. Также нежелательно приобретать подарок с карамелью, леденцами (они очень вредны для зубов), конфетами, содержащими алкоголь (более 0,5% этанола).

В составе сладостей не допускается присутствие усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, идентичных натуральным ароматизаторов, гидрогенизированных масел и жиров, натурального кофе.

Игрушка помещается в отдельную упаковку. В ней не должно быть натурального меха и кожи (являются сильными аллергенами), стекла, бьющихся материалов, мелких деталей.

«Сладкие подарки нужно хранить при температуре 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается таким налетом. Поэтому «седина» - верный признак того, что шоколад настоящий», - предупредили в Роскачестве.