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Общество

Жителей Пензенской области будет обзванивать робот Елена

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В Пензенской области минздрав недавно протестировал робота-помощника по имени Елена, который обзванивает пациентов, записанных на прием. Об этом рассказала заместитель министра Наталья Тюгаева в четверг, 27 февраля.

Робот уточняет, появится ли человек у врача.

«Это не обман, не мошеннические действия. Это робот, который спрашивает, придет человек на прием или нет. Пугаться или вступать в диалог не нужно - следует отвечать односложно, так как нераспознавание роботом задач может привести к недопониманию. Такое устройство - большое облегчение работы контакт-центров и регистратур. Эффект от такого обзвона выше, эта услуга будет внедряться», - рассказала замминистра.

Так, за 5 минут Елена сделала 215 звонков в Шемышейку, а в Пензе - более 3 000 за час.

Планируется, что робот, помимо обзвона с вопросом о предстоящем визите, будет записывать на прием и приглашать на профилактические мероприятия.

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Источник — фото pixabay.com
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