Разводящихся россиян захотели обязать обращаться к медиатору

В России подготовят предложения по укреплению института семьи. В частности, разводящихся супругов могут обязать обращаться к посреднику (медиатору) для урегулирования семейных разногласий. Соответствующий документ размещен на сайте Правительства РФ.

Изменения хотят внести в федеральное законодательство. Предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с участием медиатора, в том числе если спор затрагивает интересы детей. Встреча с посредником станет обязательным этапом урегулирования споров, связанных с расторжением брака; разделом имущества при разводе; определением порядка общения с ребенком и места его жительства при разводе родителей; уплатой алиментов.

На время, пока супруги проходят процедуру, начатое судебное производство приостанавливается.

Также в России намерены создать единый реестр медиаторов, в том числе по урегулированию семейных конфликтов с участием детей.

Проект хотят реализовать в 2026-2027 годах.

Закон о медиации действует в России с 2011-го. Это альтернативная процедура урегулирования гражданских, административных, трудовых, экономических, семейных споров с участием посредника. Граждане прибегают к такому способу решить конфликт добровольно и сами оплачивают услугу.