В регионе подвели итоги охраны порядка в Новый год и на Рождество

В УМВД РФ по Пензенской области подвели итоги охраны общественного порядка в новогоднюю ночь и на Рождество.

Всего в регионе в ночь на 1 января в 67 населенных пунктах прошло 91 праздничное мероприятие. К охране порядка привлекли 329 полицейских, 206 представителей общественных организаций и более 50 сотрудников Росгвардии.

«Полицейские тщательно проверяли места проведения праздников на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Для этого привлекались специалисты-кинологи со служебными собаками, а также использовались современные технические средства», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В итоге в первую ночь 2026-го в области не зафиксировали ни одного чрезвычайного происшествия, преступления или грубого нарушения порядка.

На Рождество праздничные мероприятия организовали в 49 населенных пунктах Сурского края. Покой жителей области охраняли 120 сотрудников органов внутренних дел, 10 представителей казачества, более 20 работников частных охранных организаций и 132 народных дружинника.

«В результате проведенных мероприятий общественный порядок был сохранен, а происшествий и преступлений допущено не было», - рассказали в полиции.