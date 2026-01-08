Озвучена дата, до которой лучше убрать новогоднюю елку

Россиянам порекомендовали не откладывать уборку новогодней елки. Лучше всего избавиться от праздничного дерева в первой половине января.

Таким мнением поделилась в беседе с изданием Ura.ru астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская.

Эксперт не озвучила точную дату избавления от елки, однако подчеркнула: это важно успеть сделать до старого Нового года, то есть до 14 января.

По словам Березовской, длительное нахождение елки в доме приводит к застою энергии.

В Пензе уже много лет проходит акция «Спаси елку». Горожан просят оставлять праздничные деревья (без игрушек и мишуры) около мусорных контейнеров. В дальнейшем елки перерабатывают в щепу, которую используют как натуральную подстилку для животных Пензенского зоопарка.

Как правило, акция стартует в середине января.

