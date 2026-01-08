9 января вероятны слабые магнитные бури

В пятницу, 9 января, в середине дня ожидаются магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Возмущение магнитного фона вызовет проходящий мимо планеты плазменный выброс, покинувший Солнце 6-го числа. Предполагаемый уровень бури - G1 (слабый).

«Прогноз является довольно неустойчивым. При совсем небольшом отклонении выброса влево последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при «ошибке» в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными», - предупредили специалисты.

С начала года уровень и число вспышек на Солнце остаются низкими. Их усиления в ближайшие дни маловероятны.

Ранее ученые спрогнозировали, что в первые месяцы 2026 года магнитные бури будут частыми, так как признаков снижения количества или уменьшения размера корональных дыр не наблюдается.