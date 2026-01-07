8 января в Пензенской области ожидается гололедица

8 января в Пензенской области ожидается гололедица
8 января в Пензенской области может потеплеть до 0. Местами ожидается гололедица, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на четверг температура составит -3…-8 градусов. В некоторых районах выпадут небольшие осадки.

Утром термометр покажет около -1, будет пасмурно.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами вероятны слабый снег и гололедица. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра задержится в пределах 0...-5 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что ветер и ухудшение погоды в регион принесет теплый фронт средиземноморского циклона. Слой наледи может достичь нескольких миллиметров.

