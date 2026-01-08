Синоптики предупредили о тумане в Пензенской области 9 января

9 января в Пензенской области сохранится гололедица. Кроме того, местами ожидается туман, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на пятницу температура опустится до -8 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром будет около -2, пасмурно, в некоторых районах - туман. Днем вероятны небольшой снег с дождем и гололедица.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Термометр покажет -2...-7 градусов.

9 января в народном календаре - Степанов день. В эту дату на Руси отмечали: если на крыше появились сосульки, то скоро придет оттепель.