Перечислены способы борьбы с изжогой в новогодние праздники

Обилие жирной и тяжелой пищи в новогодние праздники может вызвать изжогу. Эндокринолог Екатерина Янг перечислила способы побороть ее без медикаментов.

В первую очередь врач посоветовала не ложиться сразу после еды, в случае позднего приема пищи ограничиться легкими закусками, а лучше совсем не есть на ночь.

«Спите с приподнятым изголовьем и ешьте медленно», - рассказала Янг в своем телеграм-канале.

По ее словам, все это - классические советы, однако именно они составляют основу профилактики изжоги и работают лучше таблеток.

Врач пояснила, что изжога часто наблюдается у людей с низкой кислотностью. Она порекомендовала пить теплую воду перед едой и следить за интервалами приема пищи (3 раза в день без перекусов).

«При поврежденной слизистой изжога будет даже при нормальной кислотности. Добавьте в рацион овсяный кисель, семена льна, коллаген и L-глутамин. Это восстановит защиту и снизит чувствительность», - посоветовала Янг.

Также она перечислила провокаторы изжоги, которые следует убрать из рациона: кофе натощак, алкоголь, шоколад, томаты, уксус.