В детских молочных смесях известного бренда обнаружили токсин
В молочных смесях Nestle нашли токсин цереулид. Роспотребнадзор приостановил ввоз в страну и продажу некоторых партий опасного продукта.

Речь идет о кисломолочных, безлактозных и сухих смесях на основе аминокислот для лечебного и диетического питания с товарными знаками NAN 1 Optipro, NAN 2 Optipro, NAN Supreme, NAN Expertpro, NAN безлактозный, PreNAN, «NestogenКомфорт», «Алфаре Амино» с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025, сообщили в Роспотребнадзоре.

Токсин обнаружили в растительных маслах (сырье внешнего поставщика). Он может вызвать рвоту или диарею в течение 6 часов после употребления продукта. Симптомы похожи на те, что бывают при отравлении или аллергической реакции на белок коровьего молока.

Цереулид не исчезает при кипячении. Как правило, он образуется в банках, которые хранили при комнатной температуре.

Детские смеси не подлежат обязательной маркировке в России.

