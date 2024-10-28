В Пензе педагогов обучают преподаванию ОБЗР

28.10.2024 | 16:55

В понедельник, 28 октября, во Дворце детского (юношеского) творчества стартовали сборы учителей по новому предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

«С 1 сентября этого года в школьной программе введены новые курсы. Один из них - это ОБЗР. Одной из особенностей этого курса является его большая практическая направленность, и именно поэтому по всей стране проходят масштабные курсы большей квалификации преподавателей», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Сначала преподаватели прошли теоретический курс. На сборах приоритетом стала практическая подготовка.

«Мы предложим 6 различных видов занятий, включая увлекательные подвижные игры, инженерную подготовку и тактическую медицину. Также будут проведены уроки по обращению с автоматом», - сообщил руководитель центра патриотического воспитания «Вымпел» Вячеслав Старшев.

Преподаватель ОБЗР средней школы № 222 г. Заречного Евгений Чекунов отметил, что занятия по тактической медицине сильно отличаются от того, что давалось на ОБЖ. «На уроке нам показывали разные виды жгутов и технику их наложения на ранения. Ранее, когда я преподавал ОБЖ, медицина рассматривалась только в контексте катастроф, а сейчас это совершенно новый подход, и разница просто колоссальная», - процитировали его в областном минобре.

Сборы будут проводиться в ДДЮТ и на полевой учебно-материальной базе в с. Константиновка. Всего обучение пройдут 198 преподавателей.

В программу «Основ безопасности и защиты Родины» включены следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры.

Предмет ввели для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы. Отказаться от посещения этих уроков нельзя, так как курс приказом Минпросвещения включен в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования.