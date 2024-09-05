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Учеба

Объяснено, почему нельзя отказаться от посещения уроков по ОБиЗР

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С 1 сентября в школах России появился новый предмет - «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР). Отказаться от посещения этих уроков нельзя.

Об этом «Парламентской газете» рассказала руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко, отвечая на соответствующий вопрос родителей.

«Данный курс включен приказом Минпросвещения от 27.12.2023 № 1028 в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования и, следовательно, должен быть включен в обязательную часть основной образовательной программы каждой образовательной организации.

Пункт 1 части 1 статьи 43 закона «Об образовании» обязывает учащихся добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия. Таким образом, отказаться от прохождения курса «Основы безопасности и защиты Родины» нельзя», - объяснила Бондаренко.

Курс ОБиЗР заменил уроки ОБЖ. Предмет ввели для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы, он включает в том числе курс начальной военной подготовки. Уроки смогут проводить участники СВО.

Ранее сообщалось, что в рамках начальной военной подготовки школьников научат различать типы беспилотных летательных аппаратов. В модуль также включили информацию о видах боевых ранений, особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту и многое другое.

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