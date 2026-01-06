В Пензе бизнес упрекнули в создании помех для водителей и пешеходов

Глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях призвал представителей бизнеса своевременно вывозить снег. Многие из них вместо этого сдвигают навалы со своей территории.

Результат таких действий - ограниченная видимость и помехи для участников дорожного движения.

«Напоминаю, что за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка предусмотрен штраф. На граждан - от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических - от 100 000 до 400 000 рублей. За повторные нарушения суммы еще выше и для юридических лиц доходят до 1 миллиона рублей», - написал Олег Денисов.

«Пензавтодор» в ночь на 6 января вывез из города 5 800 кубометров снега. От навалов освободили Соборную площадь, улицы Московскую, Советскую, Суворова, 8 Марта, Пушкина, Кирова и Лермонтова.

Утром на уборку Пензы вышли более 100 единиц техники, сообщил глава города.