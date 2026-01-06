Прогноз погоды на 7 января: снег и плюсовая температура

Общество

Прогноз погоды на 7 января: снег и плюсовая температура
В среду, 7 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег, в том числе мокрый. Местами прогнозируется слабый гололед, налипание мокрого снега, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на среду на улице будет -6...-11. Синоптики обещают снег, местами сильный, и в отдельных районах метель.

Днем потеплеет до -3...+2. В ночь на четверг ожидается -4...+1 и снег, небольшой, местами умеренный, в том числе мокрый.

7 января - Рождество. На Руси подмечали: метель в рождественскую ночь сулит раннюю весну, а оттепель - холодную.

