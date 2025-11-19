Общество

20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков

20 ноября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -5...0 градусов. Днем окажется чуть теплее, от -1 до +4. К следующей ночи температура опустится до прежних значений.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым, слабым.

По данным метеорологов, в начале этой рабочей недели на погоду в Пензенской области влиял мощный западный циклон, поэтому на улице было пасмурно и ветрено. Но ближе к выходным воздействие поля повышенного давления принесет небольшую передышку.

В народном календаре 20 ноября - Федотов день, в это время на водоемах уже, как правило, начинался долгожданный ледостав.

