Диетолог предупредила о рисках масленичного изобилия

В понедельник, 16 февраля, начнется масленичная неделя, когда блины присутствуют на столе едва ли не круглые сутки. Но нельзя забывать о рисках для здоровья, которые таит такое изобилие. О них рассказала «Радио 1» врач-гастроэнтеролог 1-й категории, диетолог Нурия Дианова.

«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин - 3 штуки, для женщин достаточно 2. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», - уточнила она.

Если питаться одними блинами, можно заполучить большие проблемы со здоровьем.

«Не надо есть с утра до вечера, лучше по 1 разу в течение всей недели и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырем и серьезным последствиям», - пояснила Нурия Дианова.

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, здоровым людям без лишнего веса не навредят 2-3 блина в день, для детей и младших школьников безопасны 1-2. Однако есть нюансы.

«Одно дело - съесть блинчик с мясом на обед, совсем другое - после сытного приема пищи съесть на десерт пару сладких блинчиков. В первом случае блины станут прекрасным дополнением, во втором могут оказаться лишними», - конкретизировала специалист для URA.RU.

Екатерина Кашух добавила, что блины лучше есть на завтрак или на обед - для ужина они слишком тяжелы.