В нижнеломовскую больницу пришли 2 молодых терапевта

В начале 2026 года в Нижнеломовскую центральную районную больницу трудоустроились 2 участковых врача-терапевта - Давид Коларьков и Михаил Храмов.

Молодые специалисты проводят профилактические обследования и диспансеризацию взрослых жителей села, в том числе углубленную.

Кроме того, они заняты на выездах в фельдшерско-акушерские пункты.

«В обязанности врачей входит проведение осмотра, ориентированного на выявление онкологических заболеваний путем визуализации и инструментальных методик, определение группы здоровья и необходимой частоты диспансерного наблюдения, назначение дополнительных исследований и осмотров при прохождении второго этапа диспансеризации», - сообщили в областном минздраве.

По словам главврача Нижнеломовской ЦРБ Андрея Водопьянова, молодые врачи внимательны к каждому пациенту и стараются оказывать всю необходимую помощь.

Всего за 2025 год в медучреждения Пензенской области трудоустроились 395 врачей-специалистов, в их числе - 281 выпускник вузов.