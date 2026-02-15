На 16 февраля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Общество

На 16 февраля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
Печать
Telegram

16 февраля в Пензенской области будет облачно и снежно, сообщили в Приволжском УГМС. В отдельных районах прогнозируются гололед, налипание снега, заносы и гололедица на дорогах.

В ночь на понедельник подует западный ветер со скоростью 8-13 м/с, днем ему на смену придет юго-восточный, с порывами до 15-20 м/с. С вечера поток пойдет с юго-запада со скоростью 8-13 м/с и порывами до 15-18 м/с.

В прогнозе также значительные колебания температуры - от -1...-6 ночью до -2...+3 днем с дальнейшим похолоданием к 17-му числу до -9...-14.

В течение суток будет идти мокрый снег. Поначалу небольшой, к середине дня он усилится, а следующей ночью возможна слабая метель.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В народном календаре 16 февраля - Починки. По приметам, идущий хлопьями снег в этот день предвещал дождливое лето.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!