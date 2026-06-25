Дополнен список адресов в Заводском районе, где отключат ГВС

Общество

Дополнен список адресов в Заводском районе, где отключат ГВС
Печать
Max

Ресурсники продолжают опрессовку трубопроводов в Заводском районе. Со вторника, 30 июня, запланированы отключения горячей воды по новым адресам.

До 12 июля без снабжения останутся жилые дома:

- ул. Кулибина, 9;

- ул. Беляева, 41;

- ул. Циолковского, 39, 41;

- пр. Победы, 80, 82.

Также под отключение попадают социальные объекты:

- детский сад № 39 (ул. Кулибина, 5);

- детский сад № 139 (ул. Кулибина, 11а);

- гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского (ул. Кулибина, 10Б);

- колледж транспортных технологий (пр. Победы, 59).

Кроме того, приостановят подачу ресурса на «Пензнефтехиммаш» (ул. Германа Титова, 5).

Ранее стало известно, в каких домах Заводского района не будет горячей воды до 6 июля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гвс отключение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!