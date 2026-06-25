Дополнен список адресов в Заводском районе, где отключат ГВС

Ресурсники продолжают опрессовку трубопроводов в Заводском районе. Со вторника, 30 июня, запланированы отключения горячей воды по новым адресам.
До 12 июля без снабжения останутся жилые дома:
- ул. Кулибина, 9;
- ул. Беляева, 41;
- ул. Циолковского, 39, 41;
- пр. Победы, 80, 82.
Также под отключение попадают социальные объекты:
- детский сад № 39 (ул. Кулибина, 5);
- детский сад № 139 (ул. Кулибина, 11а);
- гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского (ул. Кулибина, 10Б);
- колледж транспортных технологий (пр. Победы, 59).
Кроме того, приостановят подачу ресурса на «Пензнефтехиммаш» (ул. Германа Титова, 5).
Ранее стало известно, в каких домах Заводского района не будет горячей воды до 6 июля.