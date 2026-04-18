Стоматолог попросил не полоскать рот после чистки зубов

Стоматолог и пародонтолог Павел Лысенков предостерег от распространенной ошибке после чистки зубов.

По словам врача, когда человек сразу после применения зубной пасты активно полощет рот, он смывает большую часть фтора, который в ней содержится. В итоге зубы остаются чистыми, но не защищенными от кариеса.

«Важно понимать, что современная зубная паста - это не просто средство для механического очищения. В ее составе содержится фтор, который играет ключевую роль в профилактике кариеса. Во время чистки он оседает на поверхности эмали и начинает работать: укрепляет ее структуру, способствует реминерализации и делает зубы более устойчивыми к действию кислот», - пояснил специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По его словам, процесс развития кариеса связан не только с налетом, но и с балансом между деминерализацией и реминализацией эмали. В течение дня она теряет минералы, а фтор помогает их восстанавливать.

«Если этот этап защиты регулярно «обнуляется» полосканием, эмаль становится более уязвимой, даже если гигиена в целом хорошая. Именно поэтому у людей с, казалось бы, идеальным уходом могут появляться новые кариозные очаги», - подчеркнул Лысенков.

Он рекомендовал сплевывать остатки зубной пасты и не полоскать рот водой. В этом случае тонкая пленка активных компонентов останется на зубах и продолжит действовать в течение некоторого времени.

Если из-за отказа от полоскания человек испытывает дискомфорт, неприятные ощущения пасты во рту, то можно использовать минимальное количество воды или же специальные ополаскиватели с фтором.