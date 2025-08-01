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«Черную вдову» вычислили в российском военном госпитале

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В одном из военных госпиталей России вычислили «черную вдову» — медсестру, сделавшую состояние на смерти бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал российский военный корреспондент Роман Алехин, его слова приводит «АиФ».

По словам военкора, прежде чем аферу выявили, женщина успела пять раз получить выплаты, выйдя замуж за тяжелораненых бойцов. «Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда», — рассказал он.

Алехин отметил, что аферистки могут пользоваться тем, что по возвращении из зоны боевых действий ветераны СВО расслабляются, и их психикой становится легче управлять. «Барьеры спадают, и в таких условиях ими манипулировать гораздо проще, чем и пользуются "черные вдовы"», — подытожил он.

Информацию о «профессиональных вдовах» штурмовиков подтверждали и командиры российских военных.

Ранее появились детали отношений с «черной вдовой» участвовавшего в операции «Поток» ахматовца. Известно, что боец тратил на женщину все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, платил за кредиты ее матери.

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Источник — lenta.ru
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