В России назвали единственный способ борьбы с «черными вдовами»

05.08.2025 | 16:40

Бороться с так называемыми черными вдовами путем законодательного регулирования невозможно, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, противопоставить такому явлению можно только общественное порицание.

«Дело в том, что это уже нравственная категория. И законом нельзя урегулировать вопросы безнравственности. Девушкам, которые пропагандируют подобные идеи, я бы выписала административный штраф за оскорбление чести и достоинства. Но главное — должно быть общественное порицание», — подчеркнула политик.

Она объяснила, что решить проблему законодательно нельзя, потому что очень непросто отличить ситуации, где речь идет о безнравственности и выгоде, от тех, где, к примеру, есть реальное сострадание женщин к тяжелораненым бойцам.

«Люди должны знать, что существуют подобные уловки. Но вместе с тем нельзя отождествлять "черных вдов" со всеми женщинами, которые реально ждут мужей, детей. А безнравственные люди всегда были и, к сожалению, будут», — заключила Останина.

Ранее «черная вдова» из Тюмени рассказала на видео о своих планах относительно бойца СВО. Россиянка со смехом отметила, что ожидает смерти мужчины, которого она готова отправить в зону боевых действий ради субсидий, льгот и гробовых выплат.