25 июня в 6 микрорайонах Пензы будут отключать свет

В четверг, 25 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Совхозе Заря, в Совхоз-техникуме, на Шуисте, в районе Окружной, в Междуречье (Терновка) и в поселке Заря-2.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- 2-й Счастливый Порядок, 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17,18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч.: 14, 583, 561, 593, б/н;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- СНТ Заря, уч.: 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476, б/н;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч.: 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263;

- СНТ Казенный сад, уч.: 1п, 2, 8п, 10п, 13п, 14п, 17п, 19т, 23, 24т, 24п, 25, 28, 29а;

- ул. Совхоз-техникум, 3а (гараж), 6, 7, 7а, 8а, 11, 12 (стр. 2), 12а, 18, 42, 43, 48, 49.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 9:00 до 12:00 приостановят подачу света в дома № 14, 16, 18 на улице Локтионова, с 10:00 до 12:00 - № 141 на улице Новоселов.

С 9:00 до 16:30 электроснабжения не будет по адресам:

- ул. Аргунова/Левицкого;

- ул. Боровиковского, 35, 41, 41а, 43а, 43Б, 44-56 (четные), 58, 51-59, 74, 79, стр. 190;

- 2-й пр-д Левицкого, 13-27 (нечетные);

- ул. Локтионова, 12, 22, 24, 26.

С 13:00 до 15:30:

- 3-й Земляничный пр-д, 26, 27, 27а, 29, 29а, 33, 33а;

- ул. Изумрудная, 1;

- Заря-2, мкр-н 2, стр. 82;

- 1-й пр-д Мозжухина, 9, 9а, 13, 20, 20а, б/н, з/у 11, 18, 27;

- ул. Новоселов, 27, 29, 29а, 31, 31а, 43, 45, стр.: 84, 86, 88, з/у 33.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.