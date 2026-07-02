В Пензенской области проверили 285 человек, осужденных условно

С 22 по 26 июня сотрудники УФСИН России по Пензенской области и регионального УМВД совместно провели оперативно-профилактическую акцию «Контроль».

В ней приняли участие 184 человека, привлекались также члены отряда «Тигр» и народных дружин.

Целью рейда стала проверка 285 условно осужденных (без изоляции от общества), в том числе 3 несовершеннолетних.

Правоохранители обошли места их жительства и трудоустройства, с каждым провели профилактические беседы, рассказали в УМВД.

«По результатам проверок в суд направлен 1 материал для рассмотрения вопроса о возможности замены назначенного наказания на лишение свободы», - сообщили в пресс-службе УФСИН.

Мероприятия такого рода проводятся на регулярной основе и позволяют эффективно контролировать поведение осужденных.