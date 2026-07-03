Пензенцам напомнили, как избежать теплового удара

В Пензенской области в пятницу, 3 июля, прогнозируется дневная температура воздуха до +33 градусов. Такая погода опасна для некоторых людей.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах защиты от теплового удара. Пензенцам порекомендовали не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности - с 11:00 до 16:00.

Чтобы не перегреться, нужно выбирать одежду из натуральных светлых тканей, носить головные уборы и пить больше жидкости - от 1,5 до 3 л в день.

Вместе с тем важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее либо вечернее время, когда жара спадает. При посещении людных мест (например, магазинов) нужно отдавать предпочтение тем, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.

Нельзя купаться в необорудованных местах, нырять и плавать в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется перегреваться перед заходом в воду.