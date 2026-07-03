В Пензе 14 сиротам вручили ключи от новых квартир

Общество

В Пензе 14 сиротам вручили ключи от новых квартир
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В четверг, 2 июля, в администрации Пензы состоялась церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Их получили 14 человек.

«Современные дома, готовый ремонт - теперь у них есть благоустроенное жилье, где можно строить планы и чувствовать себя уверенно», - отметил глава города Олег Денисов.

В мэрии уточнили, что на эти цели из регионального бюджета было выделено 216 миллионов рублей.

В целом в 2026 году в Пензе должны обеспечить жильем 49 сирот, достигших совершеннолетия. Выполнить план полностью намерены уже осенью.

«В настоящее время очередь, образованная в предыдущие годы, ликвидирована», - констатировал ранее Олег Денисов, пояснив, что за последние 3 года новые помещения получили 438 человек.

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