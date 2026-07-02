3 июля пензенцам стоит предпочесть легкую одежду

3 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ночь на пятницу будет довольно комфортной - до +12...+17 градусов, дожди маловероятны. Днем станет жарче - до +28...+33, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на субботу, 4-е число, установится температура в пределах +15...+20 градусов, осадков в прогнозе снова нет.

В течение суток будет дуть устойчивый юго-западный ветер, изменится лишь его скорость, от 4-9 м/с с усилением до 7-12 м/с днем и до 8-13 м/с вечером.

В народном календаре 3 июля - Мефодий Перепелятник. В старину в этот день выползающие в траву жабы и крики лебедей предрекали ненастье, а суета пауков, плетущих сети, - сухую и ясную погоду.