В регионе сумма штрафов водителям превысила 360 млн рублей

Общество

В регионе сумма штрафов водителям превысила 360 млн рублей
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В регионе за январь - июнь 2026 года вынесли порядка 334 000 постановлений о нарушении правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник областной ГАИ Денис Канайкин.

Такое количество нарушений попало в объективы дорожных камер. Общая сумма штрафов, назначенных автомобилистам, составила 366 000 000 рублей. 80% постановлений уже исполнено.

«На сегодняшний день 85,6% всех выявленных административных правонарушений фиксируются с помощью системы автоматической фиксации», - сообщил Денис Канайкин.

Сейчас в Пензенской области действуют 174 стационарных, 21 передвижной и 8 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Для профилактики ДТП правоохранители активно используют 109 антивандальных ящиков для передвижных комплексов, 47 муляжей дорожных камер, а также 30 информационных щитов «Внимание! Участок контроля скорости».

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