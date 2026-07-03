В Пензенской области за полгода поймали более 860 пьяных водителей

В Пензенской области с января по июнь этого года сотрудники ГАИ выявили 861 нетрезвого водителя.

«Возбуждено 607 дел об административном правонарушении, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования», - рассказал начальник областной ГАИ Денис Канайкин.

Что касается ситуации на дорогах в Пензе, то Канайкин отметил, что она улучшается: общее число ДТП снизилось почти на 7%, количество погибших - более чем на 7%, а пострадавших - на 9%.

«Особенно отрадно отметить значительное снижение - на 40% - числа аварий, произошедших по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения», - заявил Денис Канайкин.

Основными причинами аварий остаются превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.