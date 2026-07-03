В Морозовском дендрарии нашли 150 деревьев с аварийными изъянами

Общество

В Морозовском дендрарии нашли 150 деревьев с аварийными изъянами
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В дендрарии имени Г. Ф. Морозова в Белинском районе, который сейчас восстанавливают, выявили 150 деревьев с аварийными структурными изъянами.

Их нашли сотрудники Центра защиты леса Пензенской области во время обследования территории в 7 га.

Среди таких растений - липа мелколистная, береза, сосна веймутова, дуб красный, туя западная, ольха черная, ива козья и вяз гладкий из возрастной группы спелых и перестойных деревьев, сообщили в региональном правительстве.

Дендрарий занимает площадь в 17 га. В нем произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, включая экзотические из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от засухи. 10 лет спустя возникла идея его возрождения. Работы начались в 2022-м.

С тех пор дендрарий очищают от сухостоя. Так, в июне 2026-го сообщалось, что уже вырублено более 10 кубометров древесины.

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