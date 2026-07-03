В разных районах Пензы обновят 31 контейнерную площадку

В Пензе в 2026 году обновят 31 контейнерную площадку. Это будут объекты во всех четырех районах областного центра.

На благоустройство из городского бюджета выделили около 11 миллионов рублей. «В настоящее время ведется заключение контрактов с подрядными организациями», - уточнили в мэрии.

Замглавы администрации Ильдар Усманов подчеркнул, что к вопросу намерены подойти комплексно.

«По возможности [стараемся] обустроить твердое покрытие, установить ограждения, а также заменить старые баки на новые евроконтейнеры», - отметил он.

Одна из площадок, которую ждет обновление, расположена на улице Медицинской, 14.

«На утренних обходах мы неоднократно фиксировали здесь нарушения: навалы мусора, который падал на землю из-за поврежденного ограждения. В этом году принято решение обновить площадку с учетом современных требований», - сообщил Ильдар Усманов.

Сейчас рассматриваются 2 варианта размещения зоны сбора ТКО: на прежнем месте или чуть дальше. «Окончательное решение будет принято после согласования с управляющей компанией, жителями дома и региональным оператором по вывозу отходов», - заключили в мэрии.