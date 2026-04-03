В Кузнецке беременных позвали в музеи на день открытых дверей

В Кузнецке организовали акцию для беременных женщин «Искусство будущему». В ее рамках они могут бесплатно посетить экспозиции городских музеев.

Как рассказали в администрации Кузнецка, с 6 по 11 апреля будущих мам ждут в залах музея краеведения на улице Московской, 53.

Главным днем акции станет 7 апреля - день открытых дверей. Бесплатным для беременных станет посещение всех музеев МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр».

Это следующие учреждения:

- музей краеведения (тел. 3-25-52);

- музей кузнечного ремесла «Кузнецкое подворье» (ул. Ленина, 270, тел. 3-25-58);

- музей воинской славы (ул. Ленина, 291а, тел. 3-15-56).

Акцию «Искусство будущему» приурочили к Всероссийскому дню беременных, который отметят 7 апреля. Мероприятия, посвященные этому празднику, запланировали и в Пензе.

