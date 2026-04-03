В Пензе за 3 месяца социальное такси совершило 310 поездок

В Пензе за 3 месяца социальное такси совершило 310 поездок
В Пензе с начала 2026 года услугами социального такси воспользовались 110 человек. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила городская администрация.

Такая услуга предоставляется инвалидам, ограниченным в передвижении и нуждающимся в технических средствах реабилитации. Каждый может бесплатно совершить 20 поездок в год.

Как правило, пензенцев довозят до объектов социальной инфраструктуры. При этом пассажир может взять с собой одного сопровождающего и необходимые средства реабилитации.

Машины ходят по будням с 8:00 до 17:00.

«С начала года 110 человек совершили 310 поездок», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 212 пензенцев воспользовались социальным такси более 1 300 раз.

