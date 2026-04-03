Для пензенцев организуют акцию по сбору старых покрышек
18 апреля в Пензе пройдет акция по сбору старых покрышек. Организатором выступит администрация Октябрьского района.

Желающие могут привезти покрышки с 12:00 до 16:00 на парковку торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» на проспекте Строителей, 1в.

«Для сбора будет предоставлен специальный автомобиль», - уточнили в мэрии.

Не раз подчеркивалось, что к вопросу утилизации покрышек следует относиться осознанно.

Резина, из которой изготавливают шины, относится к отходам IV класса опасности, поэтому ее нельзя просто выбросить: под воздействием солнечных лучей и дождевой воды она начинает выделять вредные для человека вещества, загрязняя почву и воздух.

Делать из шин декоративные ограждения и «лебедей» также опасно с точки зрения экологии.

