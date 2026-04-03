В выходные погода в Пензенской области будет переменчивой

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 3 апреля.

«В субботний день ожидается небольшая передышка в осадках. К этому приведет повышение атмосферного давления. На улице станет вполне комфортно», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Однако в воскресенье в регион придет очередной циклонический вихрь.

«С собой он принесет богатый на влагу воздух с просторов северной Скандинавии. В результате температурный режим понизится. Осадки возобновятся: их интенсивность усилится, и они будут носить смешанный характер», - добавила Светлана Иванкова.

В выходные днем ожидается до +15...+16 градусов, ночные заморозки не прогнозируются; в понедельник ртутные столбики могут опуститься до -1, а поднимутся максимум до +13.