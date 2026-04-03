В Пензенской области сезон поллиноза начался раньше обычного

В 2026 году в Пензенской области сезон пыльцевой аллергии, или поллиноза, начался раньше обычного. Это констатировали в больнице имени Н. Н. Бурденко в пятницу, 3 апреля.

«Поллиноз - широко распространенное заболевание, связанное с реакцией иммунной системы человека на пыльцу некоторых видов растений и проявляющееся обычно в форме аллергического ринита и конъюнктивита, аллергического кашля или даже астмы», - объяснили в медучреждении.

Аллергия возникает при цветении определенного вида растений, что ежегодно происходит примерно в одно и то же время. Однако из-за климатических условий сроки могут сдвигаться на 7-14 дней. Так из-за раннего потепления случилось и в этот раз.

Медики напомнили, какие погодные факторы оказывают влияние на концентрацию аллергенов в воздухе.

К примеру, сильный дождь способен полностью вымыть пыльцу из воздуха и очистить атмосферу примерно на сутки. При усилении ветра, благодаря которому практически все растения-аллергены опыляются, концентрация пыльцы в атмосфере повышается, при штилевой погоде - снижается.

Немаловажную роль играют характер погоды (когда ясно, цветение усиливается, когда пасмурно - снижается) и температура воздуха (в холод цветение растений тормозится).