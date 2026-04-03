В Пензе бойцы ОМОН начали патрулировать ул. Московскую

С пятницы, 3 апреля, улицу Московскую в Пензе вместе с полицейскими начали патрулировать бойцы ОМОН Росгвардии.

Они следуют по заранее определенным маршрутам, где традиционно собирается большое количество людей.

«Пешие патрули работают в непосредственном контакте с гражданами. Основные задачи - оперативное реагирование на возможные происшествия, поддержание правопорядка и помощь гражданам», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули: обратиться к сотрудникам в форме за помощью может любой гражданин. Они готовы сориентировать на местности, принять сообщение о происшествии и оказать необходимое содействие.

Ситуации, когда требуется вмешательство правоохранительных органов, возникают на Московской регулярно. Так, в ночь на 29 марта около «Вкусно - и точка» (ТЦ «Империя») случился конфликт среди молодежи. Чтобы успокоить собравшихся, на место выезжала Росгвардия.