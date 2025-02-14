В Пензенской области многодетным дадут миллион на погашение ипотеки

14.02.2025 | 11:12

В Пензенской области введена новая мера поддержки многодетных семей. Им помогут погасить ипотеку на сумму до 1 млн рублей.

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 14 февраля.

Ранее такая выплата была установлена только в Земетчинском и Сердобском районах, где реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. Там на помощь в погашении ипотеки могут рассчитывать родители, у которых третий или последующий ребенок родился в промежутке с 1 сентября 2023 года по 20 декабря 2024-го.

Теперь поддержку смогут получить граждане РФ, проживающие в Пензенской области, у которых начиная с 1 января 2025-го появился третий ребенок или последующие дети. При этом рождение должно быть зарегистрировано в местных органах ЗАГС, а жилье - куплено или построено на территории региона.

По предварительным расчетам, воспользоваться новой мерой поддержки в 2025 году смогут более 280 семей. Выплаты будут финансироваться за счет средств федерального бюджета и казны Пензенской области.