Пензенцев пригласили отпраздновать Покров Пресвятой Богородицы

Во вторник и четверг, 13 и 14 октября, пензенцев пригласили на богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Они состоятся во всех храмах.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит следующие службы:

- 13 октября - всенощное бдение в Успенском Нижнеломовском женском монастыре, начало в 16:00, продолжительность 2,5-3 часа;

- 14 октября - литургия в Покровском соборе Пензы (ул. Чкалова, 26), начало в 8:00, продолжительность около 2 часов.

14-го числа в 12:30 в Спасском кафедральном соборе состоится верстание казаков (церемония принятия присяги молодыми казаками и принятие новых членов в казачье общество), рассказали в Пензенской епархии.

Покров Пресвятой Богородицы считается одним из важнейших праздников Русской православной церкви. Его история восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами и мусульмане уже подошли к Константинополю.

Вдруг в храме, где собрались местные христиане в надежде на спасение, появилась идущая по воздуху Богородица. Она сняла с головы широкое белое покрывало (покров) и распростерла его над молящимися людьми, защитив их.