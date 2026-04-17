На Радоницу в Кузнецке будет ходить автобус до Восточного кладбища

Общество

На Радоницу в Кузнецке будет ходить автобус до Восточного кладбища
Печать
Max

На Радоницу, 21 апреля, в Кузнецке организуют движение автобуса до Восточного кладбища - в Зеленом Шуме.

«Отправление будет осуществляться от ТЦ «Галина» (ул. Белинского, 136) в 8:00, 10:00 и 12:00», - уточнили в городской администрации.

Радоница отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова. В Пензенской области день особого поминовения усопших официально является нерабочим. Как правило, выходной получают жители региона, работающие в бюджетных организациях.

Православные верующие отправляются на кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

Радоница - первый день после Светлой седмицы (неделя после Пасхи), когда разрешается поминовение усопших гласным образом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
радоница кладбище кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!